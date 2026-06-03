ВЭБ.РФ и кабмин готовят законопроект об объединенном пенсионном фонде Шувалов: идет подготовка законопроекта об объединенном пенсионном фонде

Москва3 июн Вести.Законопроект о создании объединенного пенсионного фонда с госконтролем обсуждают ВЭБ.РФ и правительство. Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая в Совете Федерации.

Также обсуждается участие в нем ВТБ.

Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям, пока мы обсуждаем [участие] ВЭБ и ВТБ сказал он

Шувалов отметил, когда будет принят соответствующий федеральный закон, у группы ВЭБ появится возможность оперировать долгосрочными сбережениями граждан.

Ранее стало известно, что госкорпорация развития "ВЭБ.РФ" рассматривает возможность начать рассчитывать индекс качества жизни для 2160 городов России.