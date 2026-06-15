Москва15 июн Вести.Атака Израиля на Ливан исчерпала терпение Ирана, пусковые установки Тегерана приведены в состояние готовности. Об этом написал на своей странице в социальной сети X советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

По его словам, пробил "час X", ведь "Хезболла" является частью "оси сопротивления" (неформальный военно‑политический альянс на Ближнем Востоке, участники которого объединены общей целью противодействовать влиянию США и Израиля в регионе - прим. ред.).

Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час "Х", и пусковые установки готовы ... Если пламя зла в Ливане не погаснет, два мощных географических орудия, Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, сожмут ваши экономические артерии до стратегического удушья сказал Велаяти

14 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты ливанского движения "Хезболла" в пригороде Бейрута Дахии. Эскалация произошла на фоне переговоров США и Ирана о прекращении вооруженного конфликта и могла существенно усложнить их, поскольку Иран настаивал о прекращении боевых действий и в отношении Ливана.

МИД Ирана решительно осудил атаку, в результате которой "погибли и получили ранения несколько ливанских граждан". В Тегеране заявили, что ответственность за опасные последствия эскалации ляжет на США и Израиль.