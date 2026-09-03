РПЦ: исповедь с помощью ИИ может быть уловкой мошенников

Верующих предостерегли о мошеннической исповеди с помощью нейросети РПЦ: исповедь с помощью ИИ может быть уловкой мошенников

Москва3 сен Вести.Предложение об исповеди с помощью ИИ может быть уловкой мошенников, заявил ТАСС в кулуарах ВЭФ иерей, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов.

Легкая замена бывает часто у мошенников. Поэтому действительно есть области, в которых искусственный интеллект не может помочь сказал священнослужитель

Он призвал исповедоваться в церкви и не вестись на рекламные уловки про ИИ.

Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке.