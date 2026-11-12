РЕН: в Братске на производстве взорвался вилочный погрузчик

Вилочный погрузчик взорвался на производстве в Братске РЕН: в Братске на производстве взорвался вилочный погрузчик

Москва12 ноя Вести.В Братске Иркутской области на одном из производств взорвался вилочный погрузчик, передает РЕН ТВ.

Судя по видео, транспортное средство загорелось, а затем произошла яркая вспышка. По сведениям издания, за рулем находился работник.

Вилочный погрузчик взорвался на производстве в иркутском Братске говорится в публикации

Местные СМИ пишут, что он получил ожоги 85 процентов тела. Предварительная причина взрыва – брак в деталях электрооборудования.

Отмечается, что возникший на трех квадратных метрах пожар потушили спустя 50 минут.