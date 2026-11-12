Москва12 нояВести.В Братске Иркутской области на одном из производств взорвался вилочный погрузчик, передает РЕН ТВ.
Судя по видео, транспортное средство загорелось, а затем произошла яркая вспышка. По сведениям издания, за рулем находился работник.
Вилочный погрузчик взорвался на производстве в иркутском Братскеговорится в публикации
Местные СМИ пишут, что он получил ожоги 85 процентов тела. Предварительная причина взрыва – брак в деталях электрооборудования.
Отмечается, что возникший на трех квадратных метрах пожар потушили спустя 50 минут.