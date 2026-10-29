Владельцу Hello Kitty пришлось извиниться перед китайцами Бренд Hello Kitty прекратил все проекты с японским сериалом из-за критики в КНР

Москва29 окт Вести.Sanrio Co., владелец бренда Hello Kitty, принесла извинения и отказалась от сотрудничества с японским телесериалом Vivant (франц. "живой") после критики в Китае из-за подачи военной истории в этом шпионском проекте, сообщило агентство Bloomberg.

[Сериал содержал] выражения, не соответствующие корпоративной философии Sanrio так японская компания объяснила причину решения

Заявление было опубликовано на ее официальной странице на китайской платформе Weibo.

Sanrio прекращает все совместные проекты с сериалом и намерена ужесточить процедуры проверки будущих коллабораций. К настоящему моменту в рамках партнерства уже выпущены товары с персонажами, включая Hello Kitty и My Melody, одетыми как герои Vivant. Обсуждение отказа Sanrio от сотрудничества возглавило список популярных тем в Weibo в четверг, 29 октября.

Критика сериала усилилась за последнюю неделю в китайских государственных СМИ, среди которых CCTV, People's Daily и Global Times. В репортажах и комментариях проекту вменили искажение истории японской агрессии против Китая в годы Второй мировой войны, в том числе сцены, которые истолковали как приписывание китайцам зверств, совершенных японскими военными.

Hello Kitty не должна танцевать с правым крылом Японии. Содержание и идеология этого сериала отражают исторические взгляды и антикитайский нарратив нынешней консервативной правой администрации Японии, потакая тенденции правого экстремизма в японском обществе написала Global Times в комментарии, опубликованном в четверг

Как пишет Bloomberg, отношения Китая и Японии находятся в тупике с конца прошлого года, когда премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что нападение Китая на Тайвань может стать для Японии "ситуацией, угрожающей выживанию" и юридическим основанием для применения вооруженных сил. В ответ Пекин ввел в отношении Японии ряд экспортных ограничений.

Китай в последнее время стал одним из ключевых драйверов роста Sanrio, у которой в стране более 60 магазинов. В финансовом году, завершившемся в марте 2026 года, продажи компании в материковом Китае выросли на 83%, тогда как рост по всему зарубежному бизнесу составил 37%. На Китай приходится около 40% зарубежных продаж и примерно четверть операционной прибыли японской компании.

Ранее на этой неделе объектом критики в Китае оказался французский футболист Килиан Мбаппе из-за его высказываний, воспринятых как оскорбление основателя КНР Мао Цзэдуна. По оценке Bloomberg, оба скандала показывают, как быстро культурные или политические промахи превращаются в коммерческие риски для знаменитостей и глобальных брендов, стремящихся освоить прибыльный китайский рынок.