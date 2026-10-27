Ла Лига и Мбаппе извинились перед китайскими болельщиками после скандала

Ла Лига извинилась перед китайскими болельщиками после скандала с Мбаппе Ла Лига и Мбаппе извинились перед китайскими болельщиками после скандала

Москва27 окт Вести.Руководство Ла Лиги (чемпионата Испании по футболу) принесло публичные извинения китайским болельщикам после комментариев нападающего "Реала" Килиана Мбаппе о меме, сопоставляющем его лицо с изображением бывшего лидера КНР Мао Цзэдуна.

В лиге заявили, что высказывания футболиста были сделаны в частном порядке и не отражают позицию организации. Руководство подчеркнуло уважение к Китаю, его государственным институтам и народу, а также приверженность принципам межкультурного уважения.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отдельно извинился перед китайскими зрителями и взял на себя ответственность за работу с клубами и игроками. Организация намерена разработать специальный протокол, направленный на повышение осведомленности спортсменов и предотвращение подобных инцидентов.

Мбаппе также принес персональные извинения в социальной сети Х.

Прошу прощения у каждого, кого обидел. У меня совсем не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайцев и историю КНР, искренне прошу прощения написал футболист

Ранее сообщалось, что на фоне скандала с Мбаппе китайское телевидение приостановило трансляции матчей чемпионата Испании.

До этого телеканал France24 сообщил, что шутка Мбаппе, связанная с одним из исторических политических деятелей Китая, предположительно, с бывшим лидером КНР Мао Цзэдуном, стоила футболисту двух контрактов с китайскими компаниями. Речь идет о производителе напитков Dongpeng и производителе молочной продукции Mengniu Dairy.