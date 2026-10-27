Трансляции Ла Лиги приостановили в Китае из-за скандала с Мбаппе Китайское ТВ приостановило трансляции Ла Лиги из-за скандала с Мбаппе

Москва27 окт Вести.Центральное телевидение Китая (CCTV) приостановило трансляцию матчей чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги) и игр с участием нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, сообщают Mundo Deportivo и AS. Это произошло после скандала, который спровоцировала неудачная шутка французского футболиста по поводу мема.

27 октября телеканал France24 сообщил, что шутка Мбаппе, связанная с одним из исторических политических деятелей Китая, предположительно, с бывшим лидером КНР Мао Цзэдуном, стоила футболисту двух контрактов с китайскими компаниями. Речь идет о производителе напитков Dongpeng и производителе молочной продукции Mengniu Dairy.

Связанный с Мбаппе контент также удалили со своих страниц в китайской соцсети Sina Weibo международные бренды Dior, On и Hublot, указывает Global Times.

На аккаунты футболиста на платформах RedNote и Sina Weibo теперь нельзя подписаться: на обеих площадках появилось уведомление о том, что действие аккаунтов "ограничено из-за нарушения соответствующих правил сообщества".

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя прекращение сотрудничества компаний из КНР с Мбаппе, заявил, что оскорбительные для граждан Китая слова и поступки закономерно вызывают неприятие в китайском обществе.