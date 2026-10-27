МИД Китая прокомментировал разрыв контрактов с Мбаппе МИД КНР о Мбаппе: оскорбляющие китайцев слова встречают отпор в обществе

Москва27 окт Вести.Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что оскорбительные для граждан Китая слова и поступки закономерно вызывают неприятие в китайском обществе. Так дипломат на брифинге 27 октября прокомментировал прекращение сотрудничества компаний из КНР с форвардом испанского "Реала" Килианом Мбаппе.

Слова и действия, оскорбляющие чувства китайского народа, естественно, вызывают единодушный отпор со стороны всех кругов китайского общества сказал он

Поводом для реакции стала распространившаяся в интернете видеозапись, на которой спортсмен, предположительно, пошутил об основателе КНР и первом председателе республики Мао Цзэдуне (1893-1976). Ранее в одном из интервью Мбаппе рассказал, что его любимый мем — это собственное лицо, отредактированное в графическом редакторе и наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

После этого китайские компании начали расторгать рекламные контракты с футболистом. Соответствующие заявления сделали производитель энергетических напитков "Дунпэн" и один из крупнейших поставщиков молока в стране "Мэнню". В "Дунпэн" указали, что "решительно выступают против любых действий, оскорбляющих национальные чувства", и проявляют к ним "нулевую терпимость".