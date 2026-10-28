"Реал" извинился перед китайским народом после скандала с Мбаппе "Реал" принес извинения китайскому народу за инцидент с Мбаппе

Москва28 окт Вести.Испанский футбольный клуб "Реал" принес извинения китайскому народу после скандала, вызванного высказываниями французского нападающего команды Килиана Мбаппе. Заявление футбольного клуба было опубликовано его пресс-службой.

В "Реале" отметили, что клуб относится с глубоким уважением к Китаю, к истории, культуре и гражданам этой страны, а также к миллионам болельщиков из КНР.

"Реал" приносит извинения китайскому народу за возможные неприятные чувства, вызванные недавними высказываниями нашего игрока Килиана Мбаппе… Клуб присоединяется к публичным извинениям Килиана Мбаппе: сам игрок выразил сожаление по поводу своих слов и вновь подтвердил свое уважение к китайскому народу говорится в сообщении пресс-службы "Реала"

Клуб также подтвердил "свою приверженность ценностям уважения, мирного сосуществования и межкультурного взаимопонимания". В "Реале" также заявили о стремлении "и дальше укреплять узы дружбы и симпатии, связывающие клуб с Китаем и его гражданами".

27 октября France24 сообщил, что шутка Мбаппе, связанная с бывшим лидером КНР Мао Цзэдуном, стоила футболисту двух контрактов с китайскими компаниями. Комментируя это, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, заявил, что оскорбительные для граждан Китая слова и поступки закономерно вызывают неприятие в китайском обществе.

Руководство чемпионата Испании по футболу (Ла Лига) принесло публичные извинения китайским болельщикам после скандального комментария Мбаппе.