Москва18 сенВести.Правообладатель бренда Love is... нидерландская компания Minikim Holland B.V. обратилась с иском в Арбитражный суд Калужской области к АО "Тандер" и ООО "Московский картофель". Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на материалы суда.
Суть претензий в карточке не указана. Уточняется, что заявление было подано 20 августа, но зарегистрировано только 14 сентября.
Сумма требований составляет 132,1 млн руб.сказано в сообщении
Minikim Holland, как уточняется в материале, принадлежат исключительные права на ряд товарных знаков Love is. В АО "Тандер", которая является операционной компанией сети "Магнит", изданию заявили, что знают об исковых требованиях нидерландской компании, но считают преждевременным давать какие-либо комментарии. В "Московском картофеле" на запрос "Ведомостей" также не ответили.