Владелец Love is… подал иск на 132,1 млн к "Магниту" и "Московскому картофелю"

Владелец Love is… подал многомиллионный иск к "Магниту" и производителю чипсов Владелец Love is… подал иск на 132,1 млн к "Магниту" и "Московскому картофелю"

Москва18 сен Вести.Правообладатель бренда Love is... нидерландская компания Minikim Holland B.V. обратилась с иском в Арбитражный суд Калужской области к АО "Тандер" и ООО "Московский картофель". Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на материалы суда.

Суть претензий в карточке не указана. Уточняется, что заявление было подано 20 августа, но зарегистрировано только 14 сентября.

Сумма требований составляет 132,1 млн руб. сказано в сообщении

Minikim Holland, как уточняется в материале, принадлежат исключительные права на ряд товарных знаков Love is. В АО "Тандер", которая является операционной компанией сети "Магнит", изданию заявили, что знают об исковых требованиях нидерландской компании, но считают преждевременным давать какие-либо комментарии. В "Московском картофеле" на запрос "Ведомостей" также не ответили.