Владелец OnlyFans получил 709 млн долларов дивидендов незадолго до смерти FT: владелец OnlyFans Радвинский получил перед смертью более $700 млн дивидендов

Москва25 авг Вести.Владелец OnlyFans Леонид Радвинский получил 709 миллионов долларов дивидендов незадолго до своей кончины. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечает издание, за финансовый год, завершившийся в ноябре 2025-го, предпринимателю украинского происхождения выплатили $535 млн. Кроме того, уже после окончания отчетного периода им были получены $174 млн, разбитые на несколько траншей.

Также сообщается, что выручка компании за год выросла на 10% и достигла $1,6 млрд. Прибыль до налогообложения увеличилась на 5%, до $715 млн.

Миллиардер Радвинский скончался 23 марта в возрасте 43 лет после продолжительной борьбы с раком. Предприниматель приобрел контрольный пакет акций OnlyFans в 2018 году, превратив платформу в культурный феномен, введя модель прямого дохода для авторов контента. Также ему принадлежала материнская компания Fenix International Ltd.