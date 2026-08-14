Фирма живущего в США Лагутенко заработала почти 39 млн в России

Компания лидера "Мумий Тролль" заработала в России почти 39 млн рублей Фирма живущего в США Лагутенко заработала почти 39 млн в России

Москва14 авг Вести.Музыкальная компания ООО "Лагуна", связанная с лидером группы "Мумий Тролль" Ильей Лагутенко, проживающим в США, показала в России внушительные финансовые результаты за прошлый год. Об этом сообщает РИА Новости.

Выручка ООО "Лагуна" на конец 2025 года составила 44,7 миллиона рублей, при этом чистая прибыль достигла отметки почти 39 миллионов рублей и увеличилась на 23,6 миллиона по сравнению с показателями 2024 года говорится в сообщении

Компания специализируется на проведении творческих мероприятий, продюсировании и продвижении музыкальных проектов, а также на реализации музыкальных записей. Илья Лагутенко — один из учредителей, ему принадлежит 9 % доли, остальные 91 % — у его матери и отчима, Елены и Федора Кибиткиных.

Илья Лагутенко покинул Россию и переехал в США в 2022 году.