Москва22 окт Вести.Руководство медиагруппы Axel Springer рассматривает возможность приобретения доли европейского подразделения TikTok. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.

Axel Springer владеет изданиями Politico, The Telegraph, а также газетами Bild и Die Welt. По данным FT, гендиректор медиагруппы Матиас Депфнер озвучил эту инициативу еще в январе 2026 года во время встречи с послом США во Франции Чарльзом Кушнером.

Далее предложение было передано представителям Европейской комиссии, однако там оно не получило положительного отклика. В тексте публикации отмечается, что в Axel Springer, вероятно, хотят найти "европейское решение" для TikTok по аналогии с тем, как в США местное подразделение было передано под управление Oracle и инвестиционных компаний. Такой шаг был предпринят, чтобы исключить влияние изначального владельца – китайской ByteDance.

Ранее сообщалось, что у Евросоюза есть претензии к работе TikTok. В частности, Еврокомиссия указывала на необходимость изменения дизайна приложения, чтобы снизить угрозу привыкания.