Москва22 октВести.Руководство медиагруппы Axel Springer рассматривает возможность приобретения доли европейского подразделения TikTok. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.
Axel Springer владеет изданиями Politico, The Telegraph, а также газетами Bild и Die Welt. По данным FT, гендиректор медиагруппы Матиас Депфнер озвучил эту инициативу еще в январе 2026 года во время встречи с послом США во Франции Чарльзом Кушнером.
Далее предложение было передано представителям Европейской комиссии, однако там оно не получило положительного отклика. В тексте публикации отмечается, что в Axel Springer, вероятно, хотят найти "европейское решение" для TikTok по аналогии с тем, как в США местное подразделение было передано под управление Oracle и инвестиционных компаний. Такой шаг был предпринят, чтобы исключить влияние изначального владельца – китайской ByteDance.
Ранее сообщалось, что у Евросоюза есть претензии к работе TikTok. В частности, Еврокомиссия указывала на необходимость изменения дизайна приложения, чтобы снизить угрозу привыкания.