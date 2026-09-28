Профсоюзы потребовали от правительств стран ЕС разорвать отношения с Palantir Euractiv: от правительств стран ЕС потребовали разорвать отношения с Palantir

Москва28 сен Вести.Профсоюзы и организации гражданского общества сразу нескольких стран Евросоюза (ЕС) потребовали от правительств и институтов государств объединения разорвать отношения с американской технологической корпорацией Palantir, которая специализируется на анализе данные. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на открытое письмо организаций.

Как отмечает портал, деятельность Palantir давно является предметом острых споров в Европе. В частности, вопросы вызывают открытые высказывания основателя корпорации Питера Тиля и руководителя компании Алекса Карпа о каких-либо политических событиях.

Также серьезные опасения вызывают области применения технологий Palantir. Известно, что среди ее клиентов – полиция, миграционные службы и вооруженные силы.

В обращении профсоюзов говорится, что зависимость Европы от американской компании – это угроза суверенитету объединения. Авторы письма призвали правительства стран ЕС запретить заключение новых соглашений с Palantir и разработать альтернативные решения. Они также потребовали от инвесторов, в том числе пенсионных фондов, продать имеющиеся у них акции корпорации.