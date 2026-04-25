Москва25 апр Вести.Власти Британии сорвали сделку по покупке гольф-клуба на севере Англии российским предпринимателем Юрием Шамарой, сообщает газета The Financial Times (FT).

Решение о запрете сделки принято из-за возможной угрозы для национальной безопасности Британии, отмечает FT.

Шамара до 2025 года владел Ильским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в Краснодарском крае. Затем предприниматель заинтересовался покупкой английского гольф-клуба Grange-over-Sands.

Члены клуба проголосовали за продажу, покупателем выступала дочь предпринимателя певица Анастасия Шамара. При этом клуб имеет большие долги. Но сделку не удалось заключить из-за запрета со стороны британского правительства, уточняет FT.

Британские власти увидели в сделке угрозу для национальной безопасности, поскольку гольф-клуб находится рядом с железной дорогой, которая обслуживает верфь компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс, где строят атомные подводные лодки, а также комплекс Sellafield, в котором находится хранилище ядерных отходов, пишет FT.

В заявлении клуба указано, что "возможный покупатель отказался от сделки". Анастасия Шамара подтвердила FT эту информацию.

При этом адвокат Шамары назвал подозрения британских властей беспочвенными, указав, что предприниматель не знал, что гольф-клуб расположен недалеко от перечисленных предприятий.

Генерал ФСБ в отставке Андрей Егоров рассказал ИС "Вести", что Британия ужесточила для сограждан правила общения с иностранцами, особенно с россиянами. При любой встрече с иностранными гражданами британцу следует доложить об этом в МВД Британии в течение 28 дней.