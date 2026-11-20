Власти Мальдив отказались от налога для зарубежных туристических компаний Мальдивы отменили налог в 17% для иностранных туроператоров

Москва20 ноя Вести.Власти Мальдив отказались от введения налога в размере 17% для иностранных туроператоров. Об отмене сбора сообщила Ассоциация туроператоров России.

Решение принято после нескольких месяцев обсуждений. В сентябре ассоциация обратилась к руководству Мальдив с просьбой пересмотреть новые правила.

В октябре власти страны объявили об отсрочке введения налога, а в ноябре окончательно отказались от него. При этом отмена распространяется и на прошедший период, отметили в ассоциации.

Сначала ввели, затем отложили, а теперь отменили совсем, причем задним числом. Так завершилась история с 17-процентным налогом для иностранных туроператоров, который вызвал протесты международного и российского турбизнеса говорится в сообщении

Ранее на Мальдивах также изменили правила заполнения туристической декларации IMUGA. Новый порядок начал действовать 9 ноября.