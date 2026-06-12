Москва12 июнВести.Индекс загрязнения атмосферы в Москве в последние пять лет держится в категории низкий и очень низкий, сообщила РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.
В Москве в последние пять лет индекс загрязнения атмосферы устойчиво соответствует уровню "низкий-очень низкий". Это уже сравнимо с Парижем и с Лондономпояснила Урожаева
Она подчеркнула, что на всех крупных промышленных предприятиях установлены датчики, они в онлайн-режиме передают информацию о выбросах в систему.