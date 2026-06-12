Эколог Урожаева: качество воздуха в Москве сравнимо с Парижем и Лондоном

Власти Москвы рассказали о качестве воздуха в столице Эколог Урожаева: качество воздуха в Москве сравнимо с Парижем и Лондоном

Москва12 июн Вести.Индекс загрязнения атмосферы в Москве в последние пять лет держится в категории низкий и очень низкий, сообщила РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

В Москве в последние пять лет индекс загрязнения атмосферы устойчиво соответствует уровню "низкий-очень низкий". Это уже сравнимо с Парижем и с Лондоном пояснила Урожаева

Она подчеркнула, что на всех крупных промышленных предприятиях установлены датчики, они в онлайн-режиме передают информацию о выбросах в систему.