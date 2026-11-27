Правительство РФ ввело запрет на экспорт гречихи на шесть месяцев

Власти РФ ввели запрет на экспорт гречихи на шесть месяцев Правительство РФ ввело запрет на экспорт гречихи на шесть месяцев

Москва27 ноя Вести.Правительство России постановило ввести временный запрет на вывоз гречихи из страны сроком на шесть месяцев, сообщили в кабмине.

Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке, говорится в сообщении.

Запрет не затронет поставки в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию, а также экспорт в рамках межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи по решениям правительства.

По данным Росстата, урожай гречихи в России в 2025 году сократился до 926 тыс. тонн с 1,2 млн тонн годом ранее. В 2026 году посевные площади уменьшились до 708 тыс. гектаров против 751 тыс. гектаров в 2025 году. Запасы гречихи на заготовительных и перерабатывающих предприятиях на 1 октября составляли 130 тыс. тонн, что на 29,4% меньше прошлогоднего показателя.

За первые 10 месяцев 2026 года Россия экспортировала гречиху на сумму около 65 млн долларов. Крупнейшим покупателем стал Китай, куда поставили около 157 тыс. тонн на 56 млн долларов.

Россия уже ограничивала экспорт гречихи в 2021 году. Тогда запрет действовал с 5 июля по 31 августа.

Ранее Росстат сообщал, что с 3 по 9 ноября гречка в России подорожала на 0,5%. Продукт оказался среди лидеров роста цен наряду с ультрапастеризованным молоком.