Москва25 нояВести.Сообщения о введении в регионах обязательного сбора с зарплат граждан и доходов бизнеса на восстановление Крымского моста оказались фейком. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Центр управления регионом (ЦУР) Сахалинской области.
В ведомстве пояснили, что распространяемые в соцсетях сканы якобы постановлений областных властей являются грубой подделкой и в действительности такие документы никогда не принимались. В фальшивках допущены грубые ошибки оформления, а сам нормативный акт отсутствует на портале правовой информации. Кроме того, Налоговый кодекс РФ не наделяет субъекты правом вводить собственные произвольные налоги.
Аналогичные информационные вбросы ранее фиксировались и в других регионах страны, в частности в Удмуртии. Как подчеркнул вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, все работы по восстановлению моста финансируются из средств федерального бюджета.