Власти Сахалина опровергли фейк о сборах с граждан на ремонт Крымского моста Информация об обязательных сборах на починку Крымского моста оказалась фейком

Москва25 ноя Вести.Сообщения о введении в регионах обязательного сбора с зарплат граждан и доходов бизнеса на восстановление Крымского моста оказались фейком. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Центр управления регионом (ЦУР) Сахалинской области.

В ведомстве пояснили, что распространяемые в соцсетях сканы якобы постановлений областных властей являются грубой подделкой и в действительности такие документы никогда не принимались. В фальшивках допущены грубые ошибки оформления, а сам нормативный акт отсутствует на портале правовой информации. Кроме того, Налоговый кодекс РФ не наделяет субъекты правом вводить собственные произвольные налоги.

Аналогичные информационные вбросы ранее фиксировались и в других регионах страны, в частности в Удмуртии. Как подчеркнул вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, все работы по восстановлению моста финансируются из средств федерального бюджета.