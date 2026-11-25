В Минтрансе заявили, что пока рано называть сроки восстановления Крымского моста Минтранс: рано называть сроки восстановления автомобильной части Крымского моста

Москва25 ноя Вести.Сроки восстановления автомобильной части Крымского моста, разрушенной беспилотниками Вооруженных сил Украины, называть рано. Об этом заявил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.

По его словам, которые приводит "Интерфакс", на сегодняшний день функционирует рабочая группа, которая определит конечные итоги восстановления автомобильной части моста.

На сегодняшний день о сроках говорить преждевременно, идет соответствующее обследование сказал Ядров

Ранее помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева заявила, что железнодорожная часть Крымского моста работает в полном объеме.