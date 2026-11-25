Москва25 нояВести.Железнодорожная часть Крымского моста работает в полном объеме. Об этом сообщила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева в интервью ИС "Вести".
По ее словам, пассажиры рейсовых автобусов пользуются поездами.
ЖД мост работает в полном объеме. Что касается пассажиров рейсовых автобусов, то они тоже сейчас пользуются перевозками по жд транспорту. Все владельцы личного автотранспорта не пользуются мостом. Отдельного парома, отдельной переправы для владельцев личного транспорта пока нетсказала Курлаева
Киев атаковал мост 16 и 17 ноября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что этапы восстановления Крымского моста уже определены.