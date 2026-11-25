Москва25 ноя Вести.Железнодорожная часть Крымского моста работает в полном объеме. Об этом сообщила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева в интервью ИС "Вести".

По ее словам, пассажиры рейсовых автобусов пользуются поездами.

ЖД мост работает в полном объеме. Что касается пассажиров рейсовых автобусов, то они тоже сейчас пользуются перевозками по жд транспорту. Все владельцы личного автотранспорта не пользуются мостом. Отдельного парома, отдельной переправы для владельцев личного транспорта пока нет