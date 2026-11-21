Движение поездов по Крымскому мосту восстановили в полном объеме

Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено в полном объеме Движение поездов по Крымскому мосту восстановили в полном объеме

Москва21 ноя Вести.Поезда вновь курсируют по обоим железнодорожным путям Крымского моста в полном объеме. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер России Андрей Никитин.

Движение составов приостановили в четверг после ночной атаки украинских беспилотников. Позднее в тот же день поезда смогли отправиться по одному пути.

Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста возобновлено в полном объеме заявил Никитин

Киев предпринял попытки атаковать Крымский мост 16 и 17 ноября. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что ответ на действия Украины будет значительно болезненнее.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что в результате атаки были повреждены основная балка пролета арочного моста и сама арка. Специалисты рассматривают два варианта восстановления сооружения, отметил он.