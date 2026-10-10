Власти США предлагают детям-мигрантам выехать из страны за $3 тыс. Bloomberg: власти США предлагают детям-мигрантам покинуть страну за $3 тыс.

Москва10 окт Вести.Американские власти предлагают несовершеннолетним мигрантам от 5 лет покинуть Штаты за 3 тысячи долларов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на правозащитников.

Подобные предложения детям делают сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США, а также иммиграционные судьи.

Исполнительный директор организации Acacia Center for Justice Шайна Абер отметила, что чиновники давят на детей, требуя отказываться от права на убежище или других видов защиты их прав в обмен на деньги.

Мы видим в этом часть более широкой схемы, направленной на то, чтобы принуждать детей, запугивать детей, усиливать давление на детей, чтобы они отказались отстаивать свои права. И это часть политики "депортировать любой ценой", которая, похоже, направлена именно на детей заявила Абер

Ранее газета The New York Times сообщила, что власти США изучают возможность депортации мигрантов водным транспортом. Проработка этого вопроса, по данным журналистов, находится на предварительном этапе, однако корабли, которые могут использоваться для этих целей, уже определены.

До этого на сайте Белого дома в мини-играх пользователям предложили построить стену на границе США или депортировать из страны мигрантов.