США выделили $690 млн на создание фабрики по разведению стерилизованных мух США выделили $690 млн на строительство фабрики по разведению мух

Москва10 ноя Вести.Минсельхоз США выделил более $690 млн на строительство фабрики в Техасе, где начнут выращивать до 300 млн стерилизованных мух в неделю, сообщает РИА Новости.

Речь идет о новосветской мясной мухе, которая является опасным разносчиком паразитов: личинки этой мухи поселяются в ранах и питаются живыми тканями хозяина.

Муха опасна в основном для скота, но риск заражения есть и у людей. Для сдерживания роста популяции ученые используют способ стерилизации насекомых: мух массово разводят, затем стерилизуют облучением и выпускают в окружающую среду. Именно так удается существенно уменьшить численность мух.

Строительство первого в США предприятия начали в апреле на авиабазе Мур в штате Техас.

Завод начнет производить 100 млн стерильных мух в неделю к концу 2027 года, а к концу 2028 года выпуск увеличится до 300 млн особей в неделю.

Биолог Дмитрий Сафонов заявил, что липкие ленты и частая уборка помогут избавиться от нашествия мух в доме. Эксперт посоветовал плотно закрывать мусорные баки, а также не оставлять пищевые отходы на столе или в открытом ведре.