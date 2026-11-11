Москва11 нояВести.Иран признал Военно-морские силы (ВМС) и Военно-воздушные силы (ВВС) Аргентины террористическими организациями. Об этом сообщил телеканал Press TV.
Иран признал Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациямиговорится в публикации
Уточняется, что решение стало ответом на признание Буэнос-Айресом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.
Ранее Иран объявил террористическими организациями Королевские военно-морские и военно-воздушные силы Великобритании, а британскую внешнюю разведку MI6 включил в число враждебных групп.