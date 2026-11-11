Press TV: Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

ВМС и ВВС Аргентины признали в Иране террористическими организациями Press TV: Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

Москва11 ноя Вести.Иран признал Военно-морские силы (ВМС) и Военно-воздушные силы (ВВС) Аргентины террористическими организациями. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Иран признал Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями говорится в публикации

Уточняется, что решение стало ответом на признание Буэнос-Айресом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Ранее Иран объявил террористическими организациями Королевские военно-морские и военно-воздушные силы Великобритании, а британскую внешнюю разведку MI6 включил в число враждебных групп.