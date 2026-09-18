Во Франции призвали создать "Соединенные Штаты Европы" Кандидат в президенты Франции выступил за создание "Соединенных Штатов Европы"

Москва18 сен Вести.Отдельные страны Европы должны объединить свои экономики, создав "Соединенных Штаты Европы". С таким призывом выступил кандидат в президенты Франции от центристской партии "Возрождение" Габриэль Атталь.

По его мнению, нынешняя Европа, состоящая из 27 стран, "достигла своих пределов" и не может двигаться дальше в действующей системе.

Поэтому я считаю, что великая миссия моего поколения – исполнить европейскую мечту и создать Соединенные Штаты Европы сказал он

Атталь уточнил, что выступает не за создание единого государства, а за достижение "экономического и экологического слияния" отдельных стран Европы. Таким образом, считает он, получится создать "экономическую, технологическую и экологическую державу".

В то же время, подчеркнул кандидат, страны сохранят свои суверенные полномочия. Это, в частности, касается внутренней безопасности, командования войсками, дипломатии и правосудия.

Политик добавил, что решение о таком слиянии должно быть принято на первом общеевропейском референдуме во всех странах, которые захотят стать частью этой инициативы. Во главе потенциальных Соединенных Штатов Европы, по его словам, будет находиться избранный на общеевропейском голосовании президент, а в парламент войдут евродепутаты, которых выберут страны-участницы.