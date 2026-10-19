Мэр Львова сообщил о блокировке более миллиарда гривен на счетах города

Во Львове дворники начали увольняться из-за задержек зарплат Мэр Львова сообщил о блокировке более миллиарда гривен на счетах города

Москва19 окт Вести.Госказначейство Украины заблокировало проведение платежей Львова на сумму свыше 1,086 миллиарда гривен (24,1 миллиона долларов). Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале.

Садовой подчеркнул, что из-за мер украинского ведомства городские службы не могут выплачивать зарплаты своим сотрудникам.

Львовские дворники начинают увольняться с работы, потому что не получают заработную плату. И причина не в том, что у города нет денег. Они есть, но государственное казначейство до сих пор не проводит платежи. По состоянию на сегодня, заблокировано более 1,086 миллиарда гривен по нескольким критически важным направлениям говорится в публикации

Из заблокированной суммы 158 миллионов гривен (3,5 миллиона долларов) предназначены для работы общественного транспорта и оплаты труда водителей. Еще 17,9 миллиона гривен (около 400 тысяч долларов) должны пойти на зарплаты работникам коммунального хозяйства.

Кроме того, под угрозой оказалось финансирование социальных перевозок, задолженность по которым достигла 1,2 миллиона гривен (26,6 тысячи долларов).

Украинский бюджет на 2026 год принят с дефицитом свыше 43 миллиардов долларов. Киевский режим рассчитывает покрывать его в том числе за счет зарубежной помощи. В прошлом году Киев планировал получить около 40,5 миллиарда долларов в качестве иностранной поддержки, однако фактические поступления не оправдали ожиданий.