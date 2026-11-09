Во Владикавказе уволили воспитательницу детсада, ошпарившую ребенка кипятком Воспитательницу детсада во Владикавказе, вылившую на ребенка кипяток, уволили

Москва9 ноя Вести.Воспитательницу детского сада № 71 Владикавказа, где четырехлетний воспитанник получил серьезные ожоги, уволили после проведения служебной проверки, сообщает Министерство образования и науки РСО – Алания в мессенджере MAX.

По результатам служебной проверки воспитатель освобождена от занимаемой должности, руководителю детского сада объявлен выговор. В адрес учредителя учреждения – Управления образования г. Владикавказа – направлено официальное представление отмечается в публикации

ЧП в детском учреждении произошло 30 сентября. Как сообщили родственники пострадавшего ребенка, воспитательница вскипятила воду в электрическом чайнике прямо в группе, где находились дети. Когда женщина несла чайник, она столкнулась с мальчиком, и на него вылилась горячая вода.

Малыш получил ожоги лица, лба, шеи, правого плеча и грудной клетки I–III степени. Пострадало около 15% поверхности тела. Пострадавшего экстренно госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу Владикавказа, а позднее перевезли в московскую Детскую городскую клиническую больницу имени Сперанского. Там он перенес несколько операций, в том числе по пересадке кожи.

Как сообщили в республиканском Минобрнауки, в ходе первичной проверки по факту происшествия были выявлены нарушения требований безопасности, создававшие угрозу жизни и здоровью воспитанников.

После получения медицинского заключения о степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, ведомство инициировало комплексную проверку, поставив в известность прокуратуру республики. Сейчас проверочные мероприятия находятся на завершающем этапе.