Во Владивостоке впервые в РФ оштрафовали нелегального экскурсовода из КНР

Во Владивостоке впервые оштрафовали нелегального гида из Китая Во Владивостоке впервые в РФ оштрафовали нелегального экскурсовода из КНР

Москва8 сен Вести.Китайского гида-переводчика оштрафовали во Владивостоке за незаконные экскурсии для соотечественников, ему назначили 30 тысяч рублей штрафа, сообщили в правительстве Приморского края.

Отмечается, что мужчина работал с группой китайских туристов на Корабельной набережной возле подводной лодки С-56.

Во Владивостоке во время проведения рейдов среди экскурсоводов и гидов-переводчиков был выявлен гражданин КНР, который проводил экскурсию для своих соотечественников. Это первый в России случай, когда гражданину иностранного государства назначено финансовое наказание за правонарушение в сфере туризма и игнорирование требований российского законодательства сказано в сообщении

Выяснилось, что ранее он уже попадал в поле зрения проверяющих, ему было вынесено административное предупреждение. За повторное правонарушение его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Штраф был оплачен в кратчайшие сроки, уточнили в правительстве.