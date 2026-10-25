Водитель легковушки погиб в ДТП с многотонным грузовиком в Ростовской области

Водитель авто погиб в ДТП с многотонным грузовиком в Ростовской области Водитель легковушки погиб в ДТП с многотонным грузовиком в Ростовской области

Москва25 окт Вести.Водитель отечественного автомобиля погиб при столкновении с многотонным грузовиком DAF в Ростовской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Трагедия произошла днем 24 октября на 40-м км автодороги "Котельниково — Песчанокопское" в Дубовском районе. Предварительно, 22-летний водитель ВАЗ-21150 при обгоне выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, и столкнулся со встречным грузовиком DAF XF с полуприцепом-цистерной, которым управлял водитель 1984 г.р.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21150 от полученных травм скончался на месте происшествия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все детали автоаварии.