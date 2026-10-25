Москва25 октВести.Водитель отечественного автомобиля погиб при столкновении с многотонным грузовиком DAF в Ростовской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Трагедия произошла днем 24 октября на 40-м км автодороги "Котельниково — Песчанокопское" в Дубовском районе. Предварительно, 22-летний водитель ВАЗ-21150 при обгоне выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, и столкнулся со встречным грузовиком DAF XF с полуприцепом-цистерной, которым управлял водитель 1984 г.р.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21150 от полученных травм скончался на месте происшествияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все детали автоаварии.