Водитель автобуса без прав пойман и арестован в Ярославле

Водитель автобуса из Ярославля ездил без прав и попал под арест Водитель автобуса без прав пойман и арестован в Ярославле

Москва29 ноя Вести.В Ярославле 55-летнего водителя автобуса арестовали за езду без прав. Об этом сообщает ГТРК "Ярославль" со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

По данным издания, утром 26 ноября водитель попытался объехать пробку по обочине. Его остановили инспекторы ГАИ, и выяснилось, что водительского удостоверения у мужчины нет.

На нарушителя составили административный протокол. Его отстранили от управления автобусом и отправили под арест на 10 суток. Сам автобус поместили на спецстоянку. Проводится проверка в отношении лиц, допустивших водителя без прав за руль.