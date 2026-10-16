На Ямале по делу об оправдании терроризма арестован водитель автобуса

Водитель автобуса арестован по делу об оправдании терроризма на Ямале На Ямале по делу об оправдании терроризма арестован водитель автобуса

Москва16 окт Вести.Водитель автобуса в Новом Уренгое обвиняется в публичном оправдании и пропаганде терроризма после трансляции соответствующих материалов на мониторах в салоне транспортного средства, передает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ РФ по Тюменской области.

Фигуранту уголовного дела, возбужденного по по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.

Разделяя идеологию радикального ислама, <обвиняемый водитель автобуса> транслировал для пассажиров на мониторах, расположенных в салоне общественного транспорта, материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность говорится в сообщении

Отмечается, что преступление выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ во взаимодействии с управлением Росгвардии по ЯНАО.