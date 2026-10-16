Москва16 октВести.Водитель автобуса в Новом Уренгое обвиняется в публичном оправдании и пропаганде терроризма после трансляции соответствующих материалов на мониторах в салоне транспортного средства, передает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ РФ по Тюменской области.
Фигуранту уголовного дела, возбужденного по по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.
Разделяя идеологию радикального ислама, <обвиняемый водитель автобуса> транслировал для пассажиров на мониторах, расположенных в салоне общественного транспорта, материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельностьговорится в сообщении
Отмечается, что преступление выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ во взаимодействии с управлением Росгвардии по ЯНАО.