В Ленобласти в ДТП на переезде погиб водитель, выехавший под поезд

Водитель легковушки погиб под поездом в Ленобласти В Ленобласти в ДТП на переезде погиб водитель, выехавший под поезд

Москва26 ноя Вести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в Ленинградской области, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

ЧП произошло на железнодорожном переезде на перегоне Васкелово – Орехово во Всеволожском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом. В результате ДТП он погиб говорится в публикации ведомства в MAX

Уточняется, что из-за столкновения электропоезд выбился из графика на полчаса, на расписание движения других поездов происшествие влияния не оказало.

Проверку по факту произошедшего проводят сотрудники Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры.