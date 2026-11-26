Москва26 нояВести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в Ленинградской области, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
ЧП произошло на железнодорожном переезде на перегоне Васкелово – Орехово во Всеволожском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом. В результате ДТП он погибговорится в публикации ведомства в MAX
Уточняется, что из-за столкновения электропоезд выбился из графика на полчаса, на расписание движения других поездов происшествие влияния не оказало.
Проверку по факту произошедшего проводят сотрудники Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры.