СК публикует видео с места ДТП с участием поезда и "Газели" в Псковской области

Появилось видео с места столкновения поезда с "Газелью" под Псковом СК публикует видео с места ДТП с участием поезда и "Газели" в Псковской области

Москва5 ноя Вести.В Псковской области локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов после столкновения с "Газелью". На месте работает оперативно-следственная группа. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

Организована проверка обстоятельств столкновения поезда с автомобилем и схода локомотива в Псковской области… по статье 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

ЧП произошло 5 ноября, в четверг, на регулируемом переезде перегона Торошино – Черняковицы в Псковском муниципальном округе. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.