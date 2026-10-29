Москва29 октВести.В Волгоградской области произошло ДТП, в котором водитель легкового автомобиля погиб и три человека госпитализированы, сообщает областное ГУ МВД.
Авария произошла накануне днем в Николаевском районе.
36-летний водитель, управляя автомобилем "Шевроле Нива", … не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим наездом на препятствие (колодец)говорится в публикации на сайте ведомства
Водитель скончался на месте ДТП, трое пассажиров доставлены в медучреждение, сообщили в областном полицейском главке.