В Волгоградской области в ДТП погиб водитель легковушки, трое госпитализированы

Водитель легковушки врезался в колодец и погиб в Волгоградской области В Волгоградской области в ДТП погиб водитель легковушки, трое госпитализированы

Москва29 окт Вести.В Волгоградской области произошло ДТП, в котором водитель легкового автомобиля погиб и три человека госпитализированы, сообщает областное ГУ МВД.

Авария произошла накануне днем в Николаевском районе.

36-летний водитель, управляя автомобилем "Шевроле Нива", … не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим наездом на препятствие (колодец) говорится в публикации на сайте ведомства

Водитель скончался на месте ДТП, трое пассажиров доставлены в медучреждение, сообщили в областном полицейском главке.