Водитель Renault Duster снес остановку в Самаре В Самаре водитель иномарки снес остановку на Ново-Садовой

Москва26 сен Вести.Молодой человек за рулем Renault Duster снес остановку на улице Ново-Садовой в Самаре. Прибывшие на место правоохранители предложили ему пройти медосвидетельствование, но он отказался. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел рано утром 26 сентября, в субботу, иномаркой управлял водитель 2003 года рождения.

Не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта "Метро Алабинская"… Госавтоинспекторы заметили, что от водителя исходит резкий запах алкоголя, нарушена координация движений. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В отношении водителя составлен административный протокол. Машину забрали на спецстоянку.