Москва26 сенВести.Молодой человек за рулем Renault Duster снес остановку на улице Ново-Садовой в Самаре. Прибывшие на место правоохранители предложили ему пройти медосвидетельствование, но он отказался. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел рано утром 26 сентября, в субботу, иномаркой управлял водитель 2003 года рождения.
Не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта "Метро Алабинская"… Госавтоинспекторы заметили, что от водителя исходит резкий запах алкоголя, нарушена координация движений. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказомговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
В отношении водителя составлен административный протокол. Машину забрали на спецстоянку.