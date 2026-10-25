Водолацкий: США имеют сведения о наворованных миллиардах Зеленского Водолацкий: у США есть данные о миллиардах, украденных Зеленским

Москва25 окт Вести.Спецслужбы США имеют сведения о миллиардах, которые наворовал глава киевского режима Владимир Зеленский. Именно поэтому Зеленский изменил риторику относительно претензий на исторические территории России, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью ТАСС.

По словам ряда европейских политиков, Зеленский является самым богатым человеком в Европе, отметил Водолацкий.

Кардинально риторику Зеленского могли изменить только спецслужбы США. Они имеют четкие подтвержденные данные о том, где и в чем Зеленский хранит наворованные миллиарды… Ему спокойно объяснили, что если он будет и дальше пытаться тявкать на [президента США Дональда] Трампа, то все, что он наворовал, будет экспроприировано в пользу США приводит ТАСС слова Водолацкого

Зеленский в эфире Fox News заявил, что готов принять мирное соглашение с Россией, замораживающее линию фронта, и потерять 25% территории Украины.

Затем Зеленский повторил свои слова в эфире телеканала ABC News., подчеркнув, что больше не намерен идти на территориальные уступки.