Москва23 окт Вести.Поездка американских представителей в Осло, а потом в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным обнажила тот факт, что на коллективном Западе существуют две диаметрально противоположные повестки по отношению к России. Обе они известны: первая – приступить к разрядке с Россией и хорошо заработать на этом. Кроме этого, как-то оттащить РФ от Глобального Юга, в первую очередь от Китая и Индии, поскольку движение России в эту сторону ослабляет коллективный Запад и делает его уязвимым. Вторая – всеми силами и средствами ослабить Россию и заставить ее подчиняться, а при первой возможности расчленить по югославскому варианту.

В первом случае Украина рано или поздно попадает в зону влияния России, не говоря уже о неизбежности продолжения процесса возвращения территорий в Российскую Федерацию. Во втором случае Украина остается тараном для России, даже если там не останется ни экономики, ни населенных пунктов, ни населения вообще. И промежуточного варианта сегодня уже не существует. Современная Украина Зеленского мостом между Россией и коллективным Западом стать не может: этот мост взорван, страна полностью зависима экономически, политически и в военном отношении. И это сегодня проявляется в позиции официального Вашингтона, несмотря на обвинения в предательстве Украины

"Кстати, мы больше не собираемся оправдываться по этому поводу. Хорошо? Потому, что без помощи Соединенных Штатов, в том числе при администрации Трампа, Украины сейчас бы не было. Украина как суверенное государство не существовала бы", – заявил на подобные упреки госсекретарь США Рубио.

Рубио прав в том, что предать интересы Украины невозможно больше, чем их предала преступная команда Зеленского: благодаря ей страна полностью лишена суверенитета и зависит от внешних сил. Кровавому клоуну, без сомнения, выгодна вечная война с Россией, но хорошо видно, что в Осло его заставили говорить то, что необходимо его хозяевам.

"Зеленский заявил на пресс-конференции, что день прошел позитивно. Он сказал, что вопросы будущего украинских территорий могут обсуждаться только на уровне лидеров, и что любое мирное урегулирование потребует реальных гарантий безопасности. По его словам, сделка будет приемлема только в том случае, если Украина будет участвовать в ее разработке", – пишет Politico.

Таким образом, сегодня нелегитимный просто выпрашивает, чтобы его команду допустили к переговорам, что сегодня совершенно не обязательно. Нелегитимный все больше смиряется с тем, что территории придется оставить. На вопрос журналиста программы Fox & Friends о том, готова ли Украина принять мирную сделку, предполагающую потерю части бывших территорий, он ответил: "Да. Если прямо сейчас мы должны все заморозить, я думаю, это реальный способ закончить эту войну", – заявил кровавый клоун, говоря, что он бы принял мирную сделку, "которая замораживает все как есть сейчас", а он сохраняет "75% своей страны или больше, независимо от того, как все началось".

Таким образом, 25% территории он уже согласен потерять. Что это значит? Площадь Украины, согласно официальному сайту государственной службы статистики Украины, составляла 603 550 квадратных километров в 1991 году. Сводные исторические и географические показатели по регионам зафиксированы в рамках интерактивного атласа ведомства – раздел Regions of Ukraine. Республика Крым – 26 081 квадратный километр, Севастополь – 863,5 квадратного километра, Донецкая область – 26 517 квадратных километров, Луганская область – 26 684 квадратных километра, Запорожская область – 27 183 квадратных километра, Херсонская область – 28 461 квадратный километр. Всего площадь – 135 790 квадратных километров, а 25% от территории Украины составляет 151 000 квадратных километров.

Таким образом, Зеленский отказался от шести регионов, пожелавших вернуться в Россию. Какие еще нужны доказательства, что нелегитимный уже готов отказаться от территорий, иначе это кто-нибудь сделает без него (что уже более чем вероятно)? Его никто за язык не тянул. Но пока Зеленский продолжает слушать своих кукловодов, а те продолжают требовать от него войны до последнего украинца

"Мы не оказываем Украине поддержки с целью затянуть эту войну. Но капитуляция, или тем более безоговорочная капитуляция Украины – об этом не может быть и речи. Ведь это означало бы капитуляцию всех нас", – честно признался потомок нациста Мерц, забыв добавить, что "капитуляция" относится только к его коррумпированной шайке, которая превращает ФРГ в Четвертый рейх и ведет Европу к новой мировой войне, которая традиционно закончится капитуляцией Германии.

"В настоящее время моя главная озабоченность – это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка, не Китай. Моя главная озабоченность – это влияние России на наше общество и то, как они преуспевают в дестабилизации наших обществ", – поясняет свою позицию канцлер ФРГ, честно признавая, что поставил все, подобно бесноватому фюреру, на антироссийскую истерию и победоносный поход на Восток. Именно он и его друзья из европейских подсвинков, желающих войны, много лет не дают Киеву договориться о мире.

Но цена такой стратегии тоже есть. Вес Европы в мировой политике падает быстрее ее экономики. ЕС перестал быть центром благополучия и стабильности, а руководство Брюсселя и ведущих европейских государств только и делает, чтобы еще дестабилизировать ситуацию внутри своих стран высокими ценами и сокращением социальной поддержки населения. Сегодня ведущие европейские руководители заняты тем, с кем бы поругаться из-за Зеленского, и какой еще рынок следует потерять для Европы. На фоне этого европейского безумия Россия и США начинают восстанавливать отношения

"С обеих сторон было бы интересно обсудить вопросы, связанные с нашими планами восстановления двусторонних отношений, российско-американских контактов, в том числе в сфере экономического сотрудничества", – заявил президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

"Те обсуждения, которые уже проводятся, – это очень хорошее подтверждение тому, какие возможности могут открыться для экономического сотрудничества между нашими двумя странами", – вторил ему спецпосланник президента США. Вот и получается, что Россия и США обсуждают возможности взаимного выигрыша от мира, а европейские подсвинки, желающие войны, обсуждают, где им взять денег, чтобы удовлетворить растущие аппетиты коррупционера Зеленского. Европа, ведомая глобалистами, идет украинским путем к нищете и войне, но это ее руководителей не останавливает.