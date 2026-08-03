Москва3 авг Вести.Мины "новые лепестки", которые украинские боевики начали разбрасывать с помощью дронов на территории гражданских объектов Кременского округа в ЛНР, не самоликвидируются. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Как уточнил эксперт, конструкция "новых лепестков", применяемых Киевом, базируется на советских разработках. Он также отметил, что данные мины отличаются низкой себестоимостью, но по эффективности не уступают советским образцам.

Если мы говорим про тротиловый эквивалент, то он такой же, как и у старых советских мин. Они работают так же, как и старый "Лепесток", то есть в большей степени для отрывания стопы, чтобы человек остался калекой… Эти мины не самоликвидируются, а это очень опасно, потому что данный боеприпас может пролежать не один год и потом сработать. Украинские боевики раскидывают их в тех районах, где проживают мирные граждане, то есть основной упор Киев делает на мирных граждан сказал он

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что украинские военные используют дроны для разброса противопехотных мин "Лепесток" по гражданским объектам в Кременском районе. Дипломат уточнил, что речь идет о пластиковых контейнерах с взрывчатым веществом, снабженных взрывателем, реагирующим на давление.