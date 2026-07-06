Военнослужащие модернизировали БПЛА под ландшафт на Купянском направлении Бойцы "Запада" модернизировали дроны под ландшафт на Купянском направлении

Москва6 июл Вести.В лабораториях 71-го полка беспилотных систем группировки войск "Запад" модернизировали дрон под ландшафт, рассказал ИС "Вести" начальник технико-эксплуатационной части батальона "Сатурн" с позывным Кактус.

В лабораторию поступил новый дрон — "Джокер". Он абсолютно незаметен для любого воздействия радиоэлектронной борьбы, а в режиме ожидания может находиться около 30 суток.

Мы стали использовать ретранслятор, чтобы помешать ВСУ ротироваться либо какие-то боеприпасы подвезти. Чтобы залететь за здание, чтобы нам не мешали здания или холмистая местность, мы сделали такие ретрансляторы пояснил Кактус

Боец Кактус на СВО с 2022 года. Он совершенствует технику под задачи. Сначала это были просто БПЛА-разведчики, потом доставщики взрывчатки, камикадзе. Экспериментальную модернизацию БПЛА под ландшафт в тестовом режиме провели на Купянском направлении.