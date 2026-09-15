Москва15 сен Вести.В Волынской области военнослужащий одной из частей Национальной гвардии Украины (НГУ) совершил самоубийство. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Из сообщения следует, что тело военнослужащего было обнаружено в минувшую субботу, 12 сентября.

Отмечается, что это уже вторая смерть в этой воинской части - ранее там же была найдена мертвой женщина-военнослужащая. По данным "Северного ветра", гибели женщины предшествовал конфликт с командованием, после чего она самовольно оставила часть и покончила с собой.