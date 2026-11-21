Военные ВСУ под Харьковом умирают из-за просроченных медикаментов Силовики РФ: военные ВСУ под Харьковом умирают из-за просроченных лекарств

Москва21 ноя Вести.Военнослужащие 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ несут потери из-за применения просроченных лекарств и некачественных перевязочных материалов. Об этом агентству ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, инструктор по тактической медицине бригады сержант Наталья Турута перепродавала гуманитарную помощь, в том числе медикаменты. Через нее, как утверждает источник, прошли около десяти автомобилей с гуманитарными грузами.

Из-за подобных коррупционных схем личный состав бригады умирает без эвакуации от бракованных бинтов и просроченных препаратов сказал собеседник ТАСС

Ранее российские силовики сообщали о значительных потерях 116-й отдельной мехбригады ВСУ в Харьковской области.