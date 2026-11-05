Военный эксперт Дандыкин рассказал об обстановке в Киеве Военный эксперт Дандыкин назвал ситуацию в Киеве удручающей

Москва5 ноя Вести.Ситуация с транспортом и энергетикой в Киеве – удручающая. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он добавил, что негативная для Украины ситуация складывается не только в Киеве, но и в других городах.

По факту ситуация в Киеве удручающая. И по электроэнергии, и по воде, и по транспортному коллапсу, метро не работает. И на других направлениях – это и Харьков, и Днепропетровск. Это приводит уже к подвижкам на земле заявил Дандыкин

Ранее сообщалось об ударах ВС РФ по ТЭЦ-6 в Киеве. В Минобороны заявили, что теплоэлектроцентраль питала объекты ВСУ.