Москва31 октВести.Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли беспилотниками удары по ТЭЦ-6 в Киеве, которая использовалась в интересах украинских войск, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что российские войска продолжают бить по объектам логистики и энергетики, которые задействованы для нужд ВСУ.
В результате ударов поражены: в г. Киеве: теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-6), обеспечивающая электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техникиговорится в сообщении
Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в районе Троещина недалеко от ТЭЦ-6.