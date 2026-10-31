ВС РФ ударили по ТЭЦ-6 в Киеве, которая питала логистические объекты ВСУ Российские войска нанесли удары по киевской ТЭЦ-6, питавшей объекты ВСУ

Москва31 окт Вести.Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли беспилотниками удары по ТЭЦ-6 в Киеве, которая использовалась в интересах украинских войск, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что российские войска продолжают бить по объектам логистики и энергетики, которые задействованы для нужд ВСУ.

В результате ударов поражены: в г. Киеве: теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-6), обеспечивающая электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники говорится в сообщении

Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в районе Троещина недалеко от ТЭЦ-6.