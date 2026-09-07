Москва7 сен Вести.Опубликованный украинскими СМИ новый мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине нежизнеспособен. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Несмотря на то, что подробности так называемого плана Трампа по мирному урегулированию неизвестны, украинские СМИ, как всегда, бегут впереди паровоза. Они опубликовали свой план – чуть ли не утечка, что может быть, там Уиткофф и Кушнер им что-то наговорили. Но если посмотреть этот план, то есть там сразу первые два пункта, которые говорят, что этот план нежизнеспособен от слова совсем сказал Леонков

Леонков прокомментировал первый пункт плана, назвав его нереалистичным.

Первое – это полное прекращение огня. Слушайте, мы в эту игру играли много раз. Мы прекращали, делали Пасхальное перемирие, перемирие по поводу 9 Мая и так далее. Ситуация не исправлялась в лучшую сторону. Украина не шла на переговоры, перевооружалась, во время перемирия атаковала наши регионы, пыталась уничтожать наших граждан. То есть перемирия как такового, такого временного – не будет. И наша страна четко говорила о том, что мы не за временное перемирие, а за то, что закрепит результаты нашей победы, и только в этом ключе будем разговаривать заявил Леонков

Военный эксперт также раскритиковал второй пункт плана.

Второй пункт касается того, что якобы украинцы готовы вывести войска с территории ДНР и Запорожской области. Это там, где сейчас у нас идут наступательные действия, там, где мы освобождаем эти населенные пункты. А Херсонская область? Мы же говорили про нее тоже. То есть в самой подаче, что якобы этот план согласован, и так далее, – полно лжи. Конечно же, все будет решаться на земле, и наше руководство, и руководство МИД об этом четко говорит. Что на самом деле переговоры будут произведены тогда, когда будет не просто достигнут коренной перелом, а когда враг будет разгромлен. И он сейчас теряет позиции. Наши удары по тылам, наши наступления на линии боевого соприкосновения показывают, что Украина уже не выдерживает добавил Леонков

Ранее сообщалось, что одно из украинских изданий опубликовало предполагаемые детали нового мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, который представители администрации президента США Дональда Трампа могли привезти на переговоры в Москву и Киев.