Воевавший на стороне ВСУ наемник из Литвы заочно осужден на 18 лет колонии

Воевавший за ВСУ наемник из Литвы заочно осужден на 18 лет колонии Воевавший на стороне ВСУ наемник из Литвы заочно осужден на 18 лет колонии

Москва2 ноя Вести.Гражданин Литовской Республики Лауринас Балтрунас, воевавший на стороне ВСУ в качестве наемника, заочно осужден на 18 лет колонии. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

В марте 2022 года иностранец прибыл на Украину, где его обеспечили оружием и боеприпасами. Затем, после прохождения боевой подготовки, с марта 2022 года по май 2026 года Балтрунас в рядах украинских боевиков за материальное вознаграждение принимал участие в боевых столкновениях против Вооруженных Сил РФ. Также он обучал других наемников огневой и медицинской подготовке, минно-взрывному делу и иным боевым навыкам.

[Собранные] доказательства … признаны судом (заочно) достаточными для вынесения приговора … [Лауринас Балтрунас] признан виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и обучении наемника (ч. 1 ст. 359 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале СКР в мессенджере МАХ

Иностранец заочно осужден на 18 лет исправительной колонии строгого режима.

Он также объявлен в международный розыск.