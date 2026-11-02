Москва2 нояВести.Гражданин Литовской Республики Лауринас Балтрунас, воевавший на стороне ВСУ в качестве наемника, заочно осужден на 18 лет колонии. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
В марте 2022 года иностранец прибыл на Украину, где его обеспечили оружием и боеприпасами. Затем, после прохождения боевой подготовки, с марта 2022 года по май 2026 года Балтрунас в рядах украинских боевиков за материальное вознаграждение принимал участие в боевых столкновениях против Вооруженных Сил РФ. Также он обучал других наемников огневой и медицинской подготовке, минно-взрывному делу и иным боевым навыкам.
[Собранные] доказательства … признаны судом (заочно) достаточными для вынесения приговора … [Лауринас Балтрунас] признан виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и обучении наемника (ч. 1 ст. 359 УК РФ)говорится в сообщении, опубликованном в канале СКР в мессенджере МАХ
Иностранец заочно осужден на 18 лет исправительной колонии строгого режима.
Он также объявлен в международный розыск.