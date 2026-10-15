Вокалистка финской группы Nightwish уходит из коллектива после 14 лет работы Финская группа Nightwish объявила об уходе вокалистки Флор Янсен

Москва15 окт Вести.Финская симфоник-метал-группа Nightwish объявила об уходе вокалистки Флор Янсен. Об этом говорится в заявлении музыкального коллектива на его странице в соцсети Instagram (запрещена в РФ).

Флор Янсен покидает группу после 14 лет совместной работы.

Nightwish и Флор Янсен прекращают сотрудничество сказано в публикации

Коллектив и вокалистка приняли такое решение по обоюдному согласию, отмечается в заявлении Nightwish. Группа продолжит работу и планирует в 2027 году записать новый альбом.

Нидерландская певица Флор Янсен пришла в Nightwish в 2012 году. Первоначально предполагалось, что сотрудничество с группой продлится до окончания тура в поддержку альбома Imaginaerum, но выступления Янсен оказались настолько успешными, что 9 октября 2013 года она стала постоянной участницей коллектива.

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