Москва16 ноя Вести.В Томской области недалеко от села Каргасок волк растерзал лошадь, сообщает ИС "Вести".

Инцидент произошел ночью 15 ноября в 18 километрах от районного центра, в Русановке. От животного остались одни кости.

Как сообщили местные жители, это не первый случай нападения волков на скотину. В настоящее время в окрестностях населенного пункта ходит не менее 12 особей волков.

Лошади у нас непородистые, бывшие совхозные … Сейчас мы держим их для хозяйства, пасутся они на заброшенных полях. В воскресенье нашли нашу полуторагодовалую лошадь: кобылу или жеребца – уже не определить, потому что одни кости остались рассказал хозяин погибшего животного

В региональном Департаменте охотничьего и рыбного хозяйства, журналистам сообщили, что обращений по поводу нападения волка в ведомство не поступало. Также не подтвердили информацию об инциденте и в администрации Каргасокского района.