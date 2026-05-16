Москва16 мая Вести.Народу Армении насаждают западные либеральные ценности, а в стране идет гонение на церковь. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, все это ведет к расколу общества.

Уже видим попытки переписать историю, подорвать национальные и традиционные устои. Армянскому народу насаждают западные либеральные ценности написал Володин в своем Telegram-канале

Председатель Госдумы подчеркнул, что самой крупной потерей для Армении, которая возможна – это потеря единства.

Накануне Сергей Лавров заявил, что Ереван может потерять все привилегии в рамках Евразийского экономического союза, поскольку Запад пытается подмять под себя Армению вслед за другими членами СНГ.