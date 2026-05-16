Москва16 маяВести.Народу Армении насаждают западные либеральные ценности, а в стране идет гонение на церковь. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, все это ведет к расколу общества.
Уже видим попытки переписать историю, подорвать национальные и традиционные устои. Армянскому народу насаждают западные либеральные ценностинаписал Володин в своем Telegram-канале
Председатель Госдумы подчеркнул, что самой крупной потерей для Армении, которая возможна – это потеря единства.
Накануне Сергей Лавров заявил, что Ереван может потерять все привилегии в рамках Евразийского экономического союза, поскольку Запад пытается подмять под себя Армению вслед за другими членами СНГ.