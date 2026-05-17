Володин: ГД в ближайшее время примет новые решения против телефонных мошенников

Москва17 мая Вести.В ближайшее время Госдума примет новые решения, направленные на борьбу с мошенниками, заявил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы в воскресенье выложил пост о борьбе с телефонным мошенничеством в своем канале в MAX, отметив, что число звонков от мошенников в ряде регионов сократилось до 74% в 2026 году.

Он подчеркнул, что защита граждан от мошенников – приоритет в работе Госдумы, и напомнил, что с 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством.

Создана система, которая работает написал председатель Госдумы РФ

Он отметил, что механизмы противостояния мошенникам совершенствуются, поскольку те используют новые технологии.

Планируем в ближайшее время выйти на новые решения, которые должны защитить людей от действий преступников подчеркнул Володин

Ранее спикер Госдумы сообщал, что нижняя палата в ближайшее время планирует рассмотреть ряд законопроектов, предполагающих новые комплексные меры, направленные против кибермошенничества.